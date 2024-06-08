Теорія Путіна ґрунтується на припущенні, що Захід припинить підтримувати Україну, однак це навряд чи станеться, зазначають аналітики.

Президент Росії Володимир Путін 7 червня під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі сформулював "теорію перемоги" у війні в Україні. Як ідеться в аналізі міжнародного Інституту вивчення війни, вона передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступовий поступовий наступ упродовж невизначеного часу, не дати Україні провести успішні оперативно значущі контрнаступальні операції та виграти війну на виснаження проти українських сил.

При цьому оцінка Путіна про те, що Росія може "видавити" українські війська з усіх земель, які вона бажає окупувати, припускає, що Україна не буде отримувати додаткової живої сили і техніки, необхідних для запобігання спробам Росії просуватися по фронту.

"Українські сили раніше показали, що, коли вони добре забезпечені, вони можуть завадити російським військам досягти навіть незначних тактичних успіхів і почати контрнаступальні операції, які звільняють важливу в оперативному плані територію", - зазначають аналітики.

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Таким чином, зазначають аналітики, Україні слід якомога швидше спинити російську ініціативу на фронті, оскільки "російські сили отримують безліч вигод від утримання ініціативи, включно з їхньою здатністю проводити стратегію війни на виснаження".

"Теорія перемоги" Путіна ґрунтується на здатності Росії пережити і подолати обіцяну Заходом безпекову допомогу Україні, а також на зусиллях України з мобілізації більшої частини своєї економіки і населення для військових дій. Це вказує на те, що Путін, імовірно, оцінює, що російські сили зможуть використати свої переваги в живій силі та техніці для придушення українських сил", - пише ISW.

Аналітики однак зазначають, що ця теорія російського очільника ґрунтується на критичному припущенні, що Захід відмовиться від України заради перемоги Росії або з власної волі, або у відповідь на спроби Росії переконати Захід зробити це, що далеко не очевидно.

Війна в Україні - заява президента Володимира Зеленського

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада не погодиться на територіальні поступки заради закінчення війни.

"Чи може ця війна закінчитися на рубежах, які є зараз? Ні, тому що ніяких рубежів для зла не існує, як і 80 років тому. А якщо хтось спробує намалювати часові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною", - заявив прездент.

Він висловив упевненість, що Україна зможе виграти війну, оскільки вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

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