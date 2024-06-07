Він зазначив, що зараз ситуація на Харківському напрямку стабілізувалася.

Російські окупанти добряче "отримали по шиї" на Харківщині, з деяких позицій противника було відкинуто, а на інших ситуацію вдалося стабілізувати. Водночас, ворог активно окопується і підтягує резерви, щоб поповнити втрати. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко.

"Наразі ситуація на Харківському напрямку стабілізувалася. Противник нормально отримав по шиї. В деяких напрямках, безпосередньо в районі оборони бригади "Рубіж", противника було відкинуто. З деяких позицій ситуація зараз стабілізувалася. Противник зрозумів, що він цю катку не тягне і через те почав активніше окопуватися", - акцентував Кожубенко.

Він додав, що росіяни стягують резерви на деякі напрямки Харківщини, щоб поповнити понесені втрати.

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"Є інформація про те, що зараз противник, після понесених втрат на напрямку оборони бригади "Рубіж", почав підтягувати свої резерви. Швидше за все, він їх або знімає з якихось не настільки важливих напрямків, або в нього в загашнику десь ще є якась пара-тройка рот, які хочуть "мінуснутися" і поїхати додому", - підкреслив військовий.

Кожубенко зауважив, що "дуже вагомий плюс" українським силам на Харківщині дає дозвіл на використання західної зброї по військових об’єктах на території РФ.

"Росіяни зрозуміли, що гра в одні ворота закінчилася і голи почали забивати вже їм. Вони вже почали відчувати це на собі, на логістичних шляхах та місцях дислокації їхніх сил. Вони бісяться від того і зараз просто тероризують місцеве населення, а саме, місто Вовчанськ, місто Харків. Вони їх просто стирають ФАБами та КАБами, б’ють по цивільній інфраструктурі", - акцентував військовий.

Він додав, що дозвіл на використання HIMARS по військових цілях на території РФ поки не зменшив кількість російських керованих авіаційних бомб, оскільки місця їхнього зберігання знаходяться в більшій глибині російської території.

Кожубенко зауважив, що відкинути ворога від Вовчанська цілком реально.

"Все в наших руках. Ми вже бачили Харківську наступальну операцію у 2022 році, як ми їх відкинули від Харкова. Я вважаю, що ще варто трошечки почекати і ми всі побачимо результати", - резюмував він.

Битва за Харківщину: останні новини

Як повідомляв УНІАН, очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич заявив, що зараз ситуація на Вовчанському напрямку стабілізувалася. Посадовець розповів, що точаться бої на лінії зіткнення від Синьківки до Іванівки - Кислівки й далі на населений пункт Берестове. Ворог там здійснює щоденні штурми, але Сили оборони успішно відбивають всі спроби противника та завдають окупантам значних втрат. Він зазначив, що ці населені пункти залишаються основними напрямками штурмових дій ворога, але поки загрози для подальшого просування росіян по Чугуївському району і далі на Куп'янський район немає.

Водночас, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни могли просунутися біля двох населених пунктів Харківщини - в селі Іванівка та у межах Стариці, яка розташована південно-західніше Вовчанська.

Варто зазначити, що за оцінкою німецького аналітика BILD Юліана Репке, українські Сили оборони різко змінили тактику ведення війни після отримання дозволу від влади США використовувати американську зброю проти цілей на території РФ. У BILD зазначають, що відтепер, як тільки українські безпілотники виявляють "дорогі цілі" в російських Бєлгородській і Курській областях, одразу ж ЗСУ б’ють по них із західної високотехнологічної зброї, насамперед, керованими ракетами із систем HIMARS.

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