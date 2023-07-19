Якщо в Бахмуті ЗСУ видавлюють ворога, то в районі Мар'їнки фіксується просування російських окупантів.

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції навколо Бахмута і просунулися на північ від міста.

Як йдеться у звіті інституту з вивчення війни (ISW), на кадрах з геолокацією видно, що українські сили просувалися західніше Ягідного на північний захід від Бахмута.

При цьому, як вказали аналітики, окупанти продовжували атаки в районі Бахмута і здійснили обмежені територіальні завоювання на південь від міста. На кадрах з геолокацією видно, що російські війська просувалися в районі Озарянівки в 14 км на північний захід від Бахмута.

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Крім того, у звіті наголошується, що окупанти продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежені територіальні завоювання на південно-західній околиці Донецька.

Зокрема, на кадрах з геолокацією видно, що російські окупанти просувалися на захід в районі Мар'їнки на південно-західній околиці Донецька. Додаткові кадри з геолокацією показують, що російські війська взяли під контроль частину території біля шахти "Трудовська" на схід від Мар'їнки і просунулися південніше Красногорівки.

Ситуація в Бахмуті

На Бахмутському напрямку ситуація дуже складна, проте ЗСУ продовжують видавлювати ворога із займаних позицій. Так, біля Бахмута наші захисники розстріляли бронетехніку окупантів. Був вражений ворожий танк, а потім наші воїни влучили в броньовану ремонтно-евакуаційну машину противника, яка приїхала його витягувати.

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