Внаслідок бою росіяни зазнали суттєвих втрат.

2 листопада 2024 року українські військові зі складу 10-ї ОГШБр "Едельвейс" успішно відбили масовану атаку російських окупантів.

Про це повідомляється у телеграм-каналі бригади. Зазначається, що ворог задіяв 22 одиниці бронетехніки: 7 танків, 13 БМП та 2 МТ-ЛБ. Крім того, до штурмових дій залучили біля 120 окупантів.

"Завдяки злагодженій роботі наших артилеристів, ПТРК, розвідки та дронів наближення ворога було вчасно виявлено, і його штурмові групи зупинено на підходах до позицій", – йдеться у повідомленні.

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Внаслідок бою росіяни зазнали суттєвих втрат. Українські військові знищили 6 танків і 9 БМП. Також було ліквідовано 19 окупантів, ще 23 – поранено.

"Решту втрат уточнюється. Наші захисники — без втрат", – резюмували в 10-й ОГШБр.

Втрати Росії в Україні

За час повномасштабної війни РФ проти України російські загарбники втратили вже 697 680 своїх військових. Крім того, за даними Генштабу, окупанти зазнали суттєвих втрат у військовій техніці.

Так, ворогом втрачено 9170 танків, 18487 броньованих машин, понад 650 одиниць авіації (літаки й гелікоптери), понад 18000 безпілотників та тисячі одиниць іншої техніки.

Крім того, The National Interest писало, що в Україні зазнав катастрофічних втрат елітний російський спецназ. Усі п'ять бригад спецназу РФ, які вступили у війну 24 лютого 2022 року, крім однієї, зазнали значних втрат до кінця літа 2022 року.

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