Усі п'ять бригад спецназу РФ, які вступили у війну 24 лютого 2022 року, крім однієї, зазнали значних втрат до кінця літа 2022 року

Елітний російський спецназ зазнав катастрофічних втрат в Україні. Про це пише The National Interest.

За інформацією видання, на ці підрозділи Кремль покладав найбільш відповідальні завдання – зокрема, ліквідацію українського керівництва. Але вони застосовувалися і на передовій. Зазначається, що спецназ РФ зазнав чималих втрат, особливо під час контрнаступу України у 2022 році.

"За даними Пентагону, всі п'ять бригад спецназу [РФ], які вступили у війну 24 лютого 2022 року, крім однієї, зазнали значних втрат до кінця літа 2022 року. За оцінкою Розвідувального управління, одна з окремих бригад спецназу, про яку йде мова, зберегла лише 125 осіб з розгорнутого особового складу в 900 людей. З військової точки зору, підрозділ, який втратив майже дев'яносто відсотків своєї боєздатності, вважається неефективним і виводиться за лінію фронту", – йдеться у матеріалі.

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Ці цифри могли зрости, оскільки за кілька тижнів – у вересні 2022 року – українські війська розпочали надзвичайно успішний контрнаступ, звільнивши сотні квадратних кілометрів території. Під час цього контрнаступу третя гвардійська бригада спецназу ГРУ, один з найелітніших російських підрозділів, була змушена відступати і вести оборонні дії в місті Лиман. Тоді вони зазнали значних втрат.

"Хоча ми не маємо більш свіжих даних щодо втрат спецназу [РФ] після літа 2022 року, надзвичайно важкі втрати, яких зазнали всі російські війська, свідчать про те, що підрозділи спецназу продовжують нести значні втрати", – пише видання.

Загалом, російські війська втратили в боях майже 700 000 осіб, і втрати продовжують зростати щодня. За вихідні армія РФ втрачала в середньому 1 600 військових щодня.

"І хоча російські військові можуть легко поповнювати втрати у звичайних підрозділах, цього не можна сказати про підрозділи спеціального призначення", – зазначили автори.

Втрати Росії в Україні

За офіційною статистикою Генштабу ЗСУ, за час повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 694 950 своїх військових. 1310 загарбників було ліквідовано за минулу добу.

Крім того, ворог зазнав чималих втрат у військовій техніці. З лютого 2022 року українські захисники перетворили на металобрухт понад 9 тисяч російських танків, 18 450 броньованих машин, понад 18 тисяч різних безпілотників, сотні літаків та вертольотів та тисячі одиниць іншої техніки.

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