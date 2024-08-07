У Зеленського кажуть, що сьогоднішні події дають змогу побачити справжнє ставлення росіян до війни.

Події в Курській області можуть стати індикатором справжнього ставлення пересічних росіян до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз у них відкрилася можливість продемонструвати, наскільки обґрунтованими є заяви російських опозиціонерів про те, що в Росії народ не підтримує війну. Про це у своєму Телеграм написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Базова теорія закордонної російської опозиції та реліктових західних русофілів полягає в тому, що "глибинний народ не підтримує Путіна та війну з Україною". А репресії начебто змушують його приховувати свою думку, радіти в соцмережах ракетним ударам по містах України й записуватися в армію", – пише він і додає, що такий погляд є "фатальною помилкою".

Подоляк називає "випадковими адвокатами диявола" тих, хто вважає вторгнення в Україну "проєктом Кремля" і закликає до послаблення санкцій, бо "народ не винний".

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"Події в Курській чи Бєлгородській областях дають нам змогу поставити певний лабораторний експеримент. (...) Звільнені росіяни можуть виходити з квітами назустріч антипутінським танкам. "Нарешті воля!" Чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього. Тому відсутність адекватної реакції [пересічних росіян] на контрвійну лише підтвердить нашу думку про міцний свідомий взаємозв’язок росіян з їхньою владою", – вважає радник ОП.

Російська опозиція закликає послабити санкції

Як писав УНІАН, російські опозиціонери, яких випустили з в'язниці і передали США кілька днів тому, вже на наступний день закликали Захід послабити санкції проти Росії, оскільки ті буцімто зачіпають пересічних росіян.

"Хіба [в Росії] не існує десятків мільйонів людей, які виступають проти війни? Тому я бачу основний акцент своєї діяльності в тому, щоб нагадувати людям у вільному світі, що Росія і Путін - це не одне й те саме. Санкції мають бути відкалібровані таким чином, щоб вони були спрямовані на Путіна, а не просто на громадян Росії", - заявив опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

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