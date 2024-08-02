Вони стверджують, що карати потрібно тільки Путіна, а прості росіяни нібито взагалі ні до чого.

Звільнений за обміном зі США російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза розкритикував західні санкції проти Росії. Свою заяву він зробив на пресконференції в Бонні.

"Часто санкції спрямовані не проти режиму Путіна і злочинців у його оточенні, а проти всієї країни. Це несправедливо і контрпродуктивно", - заявив він.

Він зазначив, що і в самій Росії, і на Заході плутають поняття "Вітчизна" і "Ваша Високоповажність".

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"Хіба [в Росії] не існує десятків мільйонів людей, які, навіть за даними ВЦВГД (соціологів - УНІАН), виступають проти війни? Тому я бачу основний акцент своєї діяльності в тому, щоб нагадувати людям у вільному світі, що Росія і Путін - це не одне й те саме. Санкції мають бути відкалібровані таким чином, щоб вони були спрямовані на Путіна, а не просто на громадян Росії", - заявив Кара-Мурза.

Також опозиціонер висловив думку, що миру і стабільності в Європі не може бути без участі Росії, як найбільшої країни континенту.

Інший опозиціонер - Андрій Пивоваров - підтримав ідею послаблення санкцій проти Росії. На його думку, це потрібно, щоб викрити міф про те, що за кордоном "ненавидять росіян".

"Я прошу західні країни простягнути руку росіянам: якщо послабити санкції для простих людей, вони зрозуміють, що живуть погано не тому, що Захід зіпсував їм життя", - заявив він.

Великий обмін ув'язненими між РФ і Заходом

Як писав УНІАН, напередодні в Туреччині відбувся обмін у в'язненими між РФ і країнами Заходу. До Росії, зокрема, було передано двох російських шпигунів, які, вдаючи з себе аргентинців, були схоплені в Словенії, а також кілера Вадима Красикова, засудженого в Німеччині за вбивство чеченського опозиціонера.

Натомість Росія передала американських журналістів Евана Гершковича та Алсу Курмашову, а також кількох російських опозиціонерів, зокрема Володимира Кара-Мурзу та Іллю Яшина.

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