Щодо мотивації стосовно цього питання, він зазначив, що, якщо така людина не прокинулася за 11 років, то ця людина не є громадянином.

Громадянин України, який не перебуває на фронті або не допомагає в тилу, не може називати себе таким. Таку заяву зробив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю YouTube-каналу "Анна Максимчук".

"Якщо людина каже "а я тут до чого?", - вона не громадянин. Жорстко. Але по суті", - наголосив Буданов.

Щодо мотивації стосовно цього питання, він зазначив, що, якщо така людина не прокинулася за 11 років, то ця людина не є громадянином.

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"Вона, в жодному разі, не може вважати себе громадянином. І суспільстві його має сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автоматом захищати, хтось - у тилу, але всі повинні працювати на цю перемогу", - зазначив Буданов.

Інші заяви Буданова - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Буданов відповів, хто в Росії найбільше впливає на рішення Путіна. Він повідомив, що наразі оточення російського диктатора, яке формує його думку і допомагає ухвалювати рішення, не змінилося.

Також він пояснив, чому не вийде швидко досягти миру. За словами Буданова, могласно стратегії Росії, якщо до 2026 року вона не виходить із цієї війни, то втрачає навіть шанс на світове лідерство, а РФ потрібна буде перерва.

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