Також очільник ГУР оцінив роботу нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова.

Наразі оточення російського диктатора Володимира Путіна, яке формує його думку та допомагає приймати рішення, не змінилося. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Укрінформу".

"Єдине - роль Шойгу (колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу - УНІАН) сильно впала. Це єдине, при тому, що роль Патрушева (помічник президента РФ Микола Патрушев - УНІАН) не сильно змінилася. Це такий цікавий момент", - зазначив генерал-лейтенант.

За його словами, посада секретаря національної безпеки і оборони РФ залишається ключовою в російській владі, однак Шойгу на ній просто обмежили у впливі.

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"А ви знаєте цікаву річ, що кабінет робочий Патрушева у Кремлі знаходиться. А раніше знаходився за іншою адресою. Я ж кажу, тут не так усе просто, як здається спочатку. Зміни назріли, вони зробили те, що зробили. Але Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може", - пояснив Буданов.

Також очільник ГУР оцінив роботу нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. За його словами, він працює нормально, а Путіним сприймається "технократично", тобто це людина, яка займається бюрократичними та організаційними питаннями. Буданов наголосив, що робота Бєлоусова є "більш у тіні" і дає результат.

"Давайте теж чесно скажемо, вона результат дає. Вони змогли трошки зменшити рівень розкрадання в російській армії, реально змогли. Це є, але зменшилося. Більше доходить до розвитку, підтримки збройних сил РФ та ін. Ну це те, що на поверхні", - додав генерал-лейтенант.

Останні заяви Буданова про війну в Україні

Раніше Буданов розповів, що буде в разі захоплення Росією України. За його словами, в разі такого сценарію під агресію РФ підпаде Польща, після цього Чехія, Угорщина та Болгарія.

Також очільник ГУР заявив, що знає про стратегічний план РФ до 2045 року. У ньому йдеться про те, що якщо РФ до 2026 року не виходить із війни в Україні, то вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає із можливості стати наддержавою.

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