Наразі оточення російського диктатора Володимира Путіна, яке формує його думку та допомагає приймати рішення, не змінилося. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Укрінформу".
"Єдине - роль Шойгу (колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу - УНІАН) сильно впала. Це єдине, при тому, що роль Патрушева (помічник президента РФ Микола Патрушев - УНІАН) не сильно змінилася. Це такий цікавий момент", - зазначив генерал-лейтенант.
За його словами, посада секретаря національної безпеки і оборони РФ залишається ключовою в російській владі, однак Шойгу на ній просто обмежили у впливі.
"А ви знаєте цікаву річ, що кабінет робочий Патрушева у Кремлі знаходиться. А раніше знаходився за іншою адресою. Я ж кажу, тут не так усе просто, як здається спочатку. Зміни назріли, вони зробили те, що зробили. Але Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може", - пояснив Буданов.
Також очільник ГУР оцінив роботу нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. За його словами, він працює нормально, а Путіним сприймається "технократично", тобто це людина, яка займається бюрократичними та організаційними питаннями. Буданов наголосив, що робота Бєлоусова є "більш у тіні" і дає результат.
"Давайте теж чесно скажемо, вона результат дає. Вони змогли трошки зменшити рівень розкрадання в російській армії, реально змогли. Це є, але зменшилося. Більше доходить до розвитку, підтримки збройних сил РФ та ін. Ну це те, що на поверхні", - додав генерал-лейтенант.
Останні заяви Буданова про війну в Україні
Раніше Буданов розповів, що буде в разі захоплення Росією України. За його словами, в разі такого сценарію під агресію РФ підпаде Польща, після цього Чехія, Угорщина та Болгарія.
Також очільник ГУР заявив, що знає про стратегічний план РФ до 2045 року. У ньому йдеться про те, що якщо РФ до 2026 року не виходить із війни в Україні, то вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає із можливості стати наддержавою.