У Росії очікують, що влітку 2025 у них почнуться "всі проблеми", каже очільник ГУР.

Російська Федерація хотіла би завершити розвʼязану проти України війну до кінця 2025 – початку 2026 року. При чому Москва сподівається завершити її своєю перемогою.

Таку заяву зробив Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на 20-й щорічній конференції YES (Ялтинська європейська стратегія), що відбулася в Києві. За його словами, рубіж 2025 року – початок 2026-го для Кремля є ключовим.

"Вони й хочуть усе це закінчити, бо за їхніми власними підрахунками, Російської Федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати – це обрій від 30-ти років – випадають взагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, чого вони прагнуть", – пояснив він.

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У Росії очікують, що влітку 2025 у них почнуться "всі проблеми". Буданов зазначив, що тоді поєднаються як фінансово-економічний, так і соціально-політичний фактор.

Зараз РФ бореться із погіршенням економічної ситуації, бо розуміє, що спад уже відчутний. Проте нинішня ситуація – далеко не пік.

"Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим, до речі, пов’язано багато процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти у цей період так, як би їм хотілося", – продовжив керівник української розвідки.

До того ж, дедалі гострішим в Росії стає питання недобору до лав армії. Вже влітку 2025 року в Москві зіткнуться з дилемою – оголошувати нову мобілізацію або зменшувати інтенсивність бойових дій, що зрештою може стати для ворога критичним.

Війна в Україні: це варто знати

Росіяни перекинули до Вовчанська Харківської області "кадирівців". Як розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, на відрізок від Глибокого до Вовчанська Росія перекидає підрозділи "Ахмат". Він зауважив, що там є добре підготовлені військові, які вміють виконувати бойові завдання. Крім того, "Ахмат" займається "примусовою мотивацією" солдатів, які не хочуть воювати.

Тим часом Сили оборони України звільнили ще два населені пункти в Курській області РФ. Так, під контроль українських захисників перейшли села Дурівка та Вітряне, повідомили аналітики DeepState.

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