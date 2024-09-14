Захисники України змогли зайняти частину населеного пункту Журавлі, зазначили аналітики.

У РФ триває курська операція українців, і в наших воїнів є нові успіхи - звільнено ще кілька населених пунктів.

Сили оборони України зайняли села Дурівка та Вітряне, повідомили аналітики DeepState у своєму каналі в Telegram. За відомостями експертів, українські воїни також змогли зайняти частину населеного пункту Журавлі.

У DeepState також оновили карту бойових дій у Курській області.

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Аналітики також повідомили про просування супротивників. "Ворог окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами, а також просунувся в бік Любимівки, біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, в Нью-Йорку та Українську", - зазначається в повідомленні.

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Українські воїни на початку серпня почали звільняти територію Курської області РФ. Наприкінці минулого місяця головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що під контролем наших бійців перебували вже 100 населених пунктів.

13 вересня аналітик Forbes Девід Екс написав, що українці успішно прорвали оборону росіян ще на одній ділянці кордону з РФ і проникли на кілька кілометрів углиб Курщини.

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