Видання зазначило, що багатьох цікавить питання: чи можна буде обміняти захоплені райони Курської області на окуповані росіянами українські.

Далеко не всі українські військовослужбовці задоволені операцією ЗСУ в Курській області РФ.

Такий висновок зробив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, який постійно відвідує лінію фронту в Україні та розмовляє з політичним і військовим керівництвом країни.

"Я чую багато скепсису і критики від тих, з ким говорив. Багато хто у військових колах каже: "Як може бути таке, що там ми проводимо великий наступ, а в Донецькій області у нас величезні проблеми. Нам потрібна зброя, боєприпаси і насамперед люди"", - зазначив журналіст.

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Він додав, що це одна з найбільших проблем України, що на деяких ділянках фронту не вистачає солдатів, тому військові чиновники дивуються, що там [у Курській області] проводять наступ. "Друге питання, яке багато хто ставить: як довго він триватиме. Багато хто в українських військових колах задається питанням, чи дійсно це той регіон, який можна довго утримувати. Як працюватиме логістика, чи можна буде постачати українських солдатів там, поставляти їм амуніцію", - розповів Ронцхаймер.

Журналіст зазначив, що на друге питання залежить третє: чи можна буде обміняти захоплені райони Курської області на окуповані росіянами українські. Сам журналіст називає це вкрай малоймовірною "мрією". Оскільки, на думку журналіста, ЗСУ не зможуть утримувати зайняті території тижні або місяці.

Ситуація в Курській області РФ

У військовій операції на території Росії беруть участь підрозділи щонайменше чотирьох українських механізованих і повітряно-десантних бригад.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів журналістам, що цю операцію планували давно. Її метою є відволікання окупаційних військ із фронту та перехоплення ініціативи на полі бою. Крім того, це має перенести війну на територію Росії та викрити нездатність РФ захистити власний кордон.

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