Ці події дуже непокоять російське керівництво.

Інформаційна безпека України перед проведенням операцій в Курській області була бездоганною.

Таку думку висловила редактор Sky News з питань безпеки і оборони Дебора Хейнс. Несподіване вторгнення в прикордонний регіон Росії шокувало як союзників, так і ворогів, однак Київ досі офіційно не прокоментував ці події. "Українська інформаційна безпека була неймовірно сильною", - пише вона.

У Сполучених Штатах Америки сказали, що нічого не знали про цю операцію. Тим часом російські провоєнні блогери обурюються недостатнім захистом кордону країни-агресора.

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"Сам уряд публічно не визнав своєї причетності до того, що виглядає як найбільш значне вторгнення в Росію з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з повідомленнями, бої все ще тривають і сьогодні, через чотири дні після початку цієї інтервенції. Очевидно, що це дуже непокоїть Росію, і головне питання зараз - як вони відреагують? - додала Хейнс.

Бої в Курській області

Нагадаємо, на російській території продовжуються бої. Вночі у селищі Жовтневе Рильського району було уражено велику колону РФ, окупанти зазнали значних втрат.

У мерії міста Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція, заявили, що бойові дії відбуваються за кілька десятків кілометрів від них.

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