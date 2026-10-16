РФ вдарила безпілотниками по Харкову: двоє людей загинули, багато постраждалих

Наразі відомо про 14 постраждалих.

Внаслідок ворожої атаки на Шевченківський район Харкова загинули двоє людей, є багато постраждалих. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, армія РФ атакувала безпілотником Шевченківський район Харкова. Спочатку Синєгубов заявив про трьох загиблих. Згодом він уточнив, що одного чоловіка вдалося реанімувати, наразі він перебуває у вкрай тяжкому стані в операційній. За його життя борються лікарі.

За його інформацією, постраждали 14 осіб. Вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

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Як зазначив Синєгубов, також окупанти вдарили дроном по Індустріальному району міста. Виникло загоряння. Інформація про постраждалих поки не надходила.

Інші ворожі атаки на Харків

13 жовтня армія РФ атакувала Харків, під ударом опинилися житлові квартали й об’єкти цивільної інфраструктури в Холодногірському та Шевченківському районах міста. Зокрема, було пошкоджено житлову багатоповерхівку – там склався цілий підʼїзд. Під завалами знайшли тіла чотирьох загиблих, постраждали 11 людей.

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