Атака на багатоповерхівку в Харкові: є жертви і понад десяток постраждалих

Ракета зруйнувала під’їзд чотириповерхового житлового будинку в Холодногірському районі, під завалами можуть залишатися люди.

Унаслідок російського удару по Харкову ввечері 12 жовтня загинуло щонайменше троє людей. У Холодногірському районі ракета влучила в чотириповерховий житловий будинок і повністю зруйнувала під’їзд. Рятувальна операція триває. Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій та міський голова Харкова Ігор Терехов.

За даними ДСНС, під ударом опинилися житлові квартали й об’єкти цивільної інфраструктури в Холодногірському та Шевченківському районах міста.

"Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди", – повідомили рятувальники.

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Під час ліквідації наслідків обстрілу постраждав також рятувальник. Його госпіталізували. На інших місцях влучань зафіксували пожежі та руйнування.

Згодом під завалами зруйнованого будинку в Холодногірському районі знайшли тіла трьох загиблих. За попередньою інформацією, під уламками ще можуть перебувати люди.

Станом на останнє оновлення відомо про трьох загиблих і 11 постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Удар по будинку в Харкові - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову. Під ворожою атакою опинився Холодногірський район міста.

Відомо, що у Харкові пролунало одразу кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по житловому будинку – там під завалами можуть перебувати люди. За словами міського голови, ворог бив "Бандеролями".

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