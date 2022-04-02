Перетнути український кордон в умовах воєнного стану можуть лише ті, хто навчається в іноземних вишах.

Українські студенти чоловічої стати, попри відстрочку від призову, не можуть під час війни виїхати за кордон.

Про це повідомила народний депутат України (фракція "Слуга народу") Юлія Гришина у Facebook.

"Отримую дуже багато запитань про те, як студентам виїхати за кордон під час війни. Зараз це неможливо, попри відстрочку від призову для студентів. Єдиний виняток – ті, хто навчається в іноземних вишах", – написала вона.

Депутат нагадала, що юнаки, хто навчається на денній або дуальній формах освіти, все ще мають право на відстрочку від призову, проте виїхати за кордон тепер заборонено постановою Кабінету міністрів.

Гришина зазначила, що водночас, відповідно до листа головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, військкомати отримали розпорядження надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим, хто навчається в іноземних вишах.

Для цього студенту необхідно мати такі документи:

відстрочку від призову (її можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем приписки на підставі довідки з ЗВО, де він навчається),

дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем приписки (можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному ЗВО).

Раніше стали відомі подробиці вступної кампанії 2022 в умовах війни. Зокрема абітурієнти здаватимуть спрощений аналог ЗНО, так званий національний мультипредметний тест.

Водночас подання документів та підтвердження місця навчання буде відбуватися виключно через Інтернет.

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