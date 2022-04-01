Централізований мультипредметний онлайн-іспит можна буде складати в Україні, крім тимчасово окупованих територій та в країнах Східної Європи.

Під час цієї вступної кампанії абітурієнти здаватимуть спрощений аналог ЗНО, так званий національний мультипредметний тест.

Про це на брифінгу повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Буде спрощений аналог ЗНО, так званий національний мультипредметний тест для вступу на здобуття вищої освіти на всі спеціальності і бюджетні місця, а також на кон’юктурні і медичні спеціальності. Національний мультипредметний тест - це українська мова, математика, історія України. Їх вивчають усі в приблизно в однакових умовах і українська мова та математика є обов’язкові предмети. Історія України є принципово важливою під час війни і хотілося б зберегти її в частині цього тесту. Йдеться про один комплексний тест із трьома оцінками, які оголошуються одразу після його закінчення", - наголосив він

За його словами, подання документів та підтвердження місця навчання буде відбуватися через Інтернет. При цьому додав, що передбачено максимум один централізований онлайн-іспит і можливість переривання цього іспиту при повітряній тривозі. Міністр зазначив, що передбачені індивідуальні усні співбесіди і творчі конкурси, які можна буде проводити дистанційно.

Шкарлет розповів, що централізовані іспити можна буде складати в Україні, крім тимчасово окупованих територій та в країнах Східної Європи. Основні, додаткові та спеціально організовані сесії централізованих іспитів будуть проводитися не одноразово, а мінімально впродовж 10 днів мінімум по два рази на день. За його словами, передбачено також й можливість вступу без централізованих іспитів.

При наборі курсантів до військових і правоохоронних закладів освіти важливо залучення добровольців сил територіальної оборони, ЗСУ, рятувальників, правоохоронців, які зарекомендували себе у цей військовий час.

Шкарлет зазначив, що мотиваційний лист буде можливість подавати через єдину державну базу з питань освіти. За його словами, такий лист на бюджет застосовується для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а при вступі на контракт може бути основою для рейтингування вступників.

"На рівень фаху молодшого бакалавра при вступі на основі базової середньої освіти ми закладали такі умови: спеціальності з творчим конкурсом - творчий конкурс є безумовним і єдиним інструментом оцінки. На всі інші спеціальності на бюджет подається індивідуальна усна співбесіда, на всі інші спеціальності на контракт лише мотиваційний лист", - додав Шкарлет.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що рашисти повністю розбомбили університет Каразіна, він "переїде" в інше місто.

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