Леонід Остальцев тримає оборону на передовій / фото instagram.com/leonid_ostaltsev/

Український захисник Леонід Остальцев, позивний "Кульбаба" – ветеран російського-української війни, засновник відомої мережі Veterano Group, який зараз воює з російськими окупантами, зворушив мережу фрагментом свого листування з мамою Наталією.

В InstaStories військовий оприлюднив скріншот спілкування з мамою. Так, він надіслав їй свою фотографію з передової, а вона його "вилаяла" за відсутність шапки на голові: "Де шапка?" 

Далі герой абсолютно по-дитячому і безпосередньо написав: "Ну маааам". 

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"Не мамкай! Шапка, зверху каска", - відповіла українка синові.

Той посміявся, а у відповідь написав: "Я несу смерть, мамо! Чого ти мене щимишь?" 

Однак жінка, як справжня мати, що переживає за свого сина, не відступила і видала: "Не бачу причин нести її без шапки". 

Фрагмент листування сина з мамою / фото instagram.com/leonid_ostaltsev/

Ось так, де б не знаходилися українські воїни, для своїх батьків вони завжди залишаються дітьми. 

Мама воїна Остальців-Наталія / фото instagram.com/leonid_ostaltsev/

Пізніше Остальцев записав відео, в якому заспокоїв маму, що він у шапці.

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