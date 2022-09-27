Український захисник Леонід Остальцев, позивний "Кульбаба" – ветеран російського-української війни, засновник відомої мережі Veterano Group, який зараз воює з російськими окупантами, зворушив мережу фрагментом свого листування з мамою Наталією.
В InstaStories військовий оприлюднив скріншот спілкування з мамою. Так, він надіслав їй свою фотографію з передової, а вона його "вилаяла" за відсутність шапки на голові: "Де шапка?"
Далі герой абсолютно по-дитячому і безпосередньо написав: "Ну маааам".
"Не мамкай! Шапка, зверху каска", - відповіла українка синові.
Той посміявся, а у відповідь написав: "Я несу смерть, мамо! Чого ти мене щимишь?"
Однак жінка, як справжня мати, що переживає за свого сина, не відступила і видала: "Не бачу причин нести її без шапки".
Ось так, де б не знаходилися українські воїни, для своїх батьків вони завжди залишаються дітьми.
Пізніше Остальцев записав відео, в якому заспокоїв маму, що він у шапці.
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