Рашисти зазнають великих втрат.

Збройні Сили України знищили особовий склад і техніку російських окупантів на півдні країни.

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 27 вересня 2022 року.

Так, за даними Генштабу, в Херсоні були знищені і виведені з ладу сім вантажівок "Урал".

Відео дня

У Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів.

У районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс з-300, п'ять одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

Ситуація на Південному фронті

На півдні України наші захисники з першого дня повномасштабного вторгнення РФ чинять опір російським загарбникам.

Раніше глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім розповів, що Збройні Сили України впевнено просуваються в Херсонській області.

Днями начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що у росіян останнім часом є проблеми з військовою активністю.

Водночас останнім часом окупанти атакують Одесу дронами-камікадзе. Ворожі атаки відбулися 23 вересня, 25 вересня і у ніч на 26.

Спікер східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що наші військовослужбовці вже працюють над методиками їх ліквідації.

Напередодні, за даними Оперативного командування "Південь", стало відомо, що на півдні українські захисники знищили 77 російських окупантів і багато ворожої техніки.

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