Відомо, що останнім часом Росія постійно обстрілює прикордонні райони Сумської області.

Останніми тижнями російські окупанти тероризують українське прикордоння Сумської області, тому багато хто каже, що армія РФ скоро може здійснити наступ на обласний центр. Проте, за словами ветерана АТО Євгена Дикого, якщо навіть це і станеться, то не зараз.

"Що стосується наступу на Суми, то тут я беру на себе відповідальність заспокоїти і сказати, якщо це і буде, то точно не зараз. Цілком можливо, що потенційно це одна з цілей того наступного наступу після їхньої мобілізації. Але зараз - їм зараз просто фізично немає ким туди наступати", - запевнив військовий експерт в інтерв'ю "Новинарні".

Він зазначив, що саме рейд Російського добровольчого корпусу та інших "яскраво" це показав.

"Що росіянам не те що немає ким на Суми йти - в них настільки погано з резервами, що тупо немає сил навіть викинути купку добровольців із кількох прикордонних сіл. Інша річ, що сподіватися на "великий визвольний похід на Москву", на жаль, підстав немає. Справа в тому, що наші західні союзники дуже жорстко забороняють Збройним силам України переходити кордон Російської Федерації", - додав Дикий.

Через це, як зауважив ветеран АТО, Україна змушена обмежуватися форматом гібридних операцій, що створюють росіяни, які воюють на нашому боці.

"Бо їм ніякий Байден не може заборонити повернутися до себе додому. Але ж їх - менше трьох батальйонів. Тож те, що можна зробити силою парочки батальйонів, вони роблять, і роблять чудово. Але без масової підтримки населення і без масового переходу російських частин на їхній бік далеко вони зайти не можуть. А цього поки абсолютно не спостерігається", - розповів експерт.

Також він назвав ще одну причину, чому РДК не може зайти далеко. За словами Дикого, вони працюють під українською "артилерійською парасолькою".

"Якщо звернути увагу, як розташовані райони, звільнені в результаті цього рейду, то всі вони розташовані в прикордонній смузі. Ця ситуація аналогічна нашому плацдарму на правому березі Дніпра. З одного боку, виникла хоч якась територія Росії вільна від Путіна. Але, на жаль, це навіть не хоч один районний центр, не кажучи вже про обласний. Якби вони взяли хоча б Грайворон, підняли прапор РДК над районною адміністрацією, оголосили там створення цивільної адміністрації вільної від Путіна Росії - це могло б дуже серйозні наслідки мати. Але, на жаль, навіть цього не буде. Просто тому, що в них немає достатньо людей, а ми не можемо перейти слідом за ними і надати пряму підтримку саме там", - зауважив військовий.

Обстріли Сумської області: останні новини

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що масові обстріли Сумщини росіян переслідують три мети, серед яких - навчання російських окупантів перед відправкою в зону активних бойових дій.

"Намагання пристрілятися - це лише одна мета. Другий привід - це те, що Росія хоче робити те, про що оголосив Путін - створити санітарну зону. І це не військовий термін. Санітарна зона - це місце, непридатне до життя через певні катастрофи. Це і є чіткі наміри Росії та вона це робить", - пояснив він.

Водночас речник Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України Вадим Мисник зазначив, що Сили оборони України зміцнюють укріплення першої, другої та третьої ліній оборони на Сумщині. За його словами, можливий новий наступ ворога на область наразі не спостерігається.

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