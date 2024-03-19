Розглядаються різні варіанти розвитку подій.

Сили оборони України зміцнюють укріплення першої, другої та третьої ліній оборони в Сумській області.

Про це розповів речник Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України Вадим Мисник в коментарі Радіо Свобода. "Сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ та військових з боку Російської Федерації", - додав він.

Військовий зазначив, що українські сили розглядають різні варіанти розвитку подій та готуються до них. "Утім, на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігаємо", - сказав Мисник.

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Обстріли Сумщини: останні новини

Як відомо, Сумська область вже два роки потерпає від жорстоких російських ударів, загарбники застосовують різні типи озброєння.

Лише протягом понеділка, 18 березня, регіон обстріляли 50 разів. Загалом було зафіксовано 214 вибухів, повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

17 березня у Сумах пролунали вибухи, згодом стало відомо, що Росія вдарила по інфраструктурі міста.

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