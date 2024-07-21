У район Глибокого перекинуто морпіхів Тихоокеанського флоту.

Російські окупанти перекинули додаткові штурмові групи з морпіхів Тихоокеанського флоту в район населеного пункту Глибоке на півночі Харківської області для підготовки до наступу.

Також відбувається перегрупування і ротація росіян у районі Вовчанська, сказав у коментарі для LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Він уточнив, що в район Глибокого окупанти перемістили додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту і 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу.

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Волошин додав, що в цьому районі окупанти використовують дрони для дистанційного мінування місцевості.

А на території населеного пункту Муром у РФ було зафіксовано прибуття додаткової живої сили зі складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії, щоб поповнити поточний некомплект особового складу, пояснив Волошин.

У районі Вовчанська окупанти продовжують перегруповувати штурмові групи з двох мотострілецьких бригад і одного полку - це робиться для продовження штурмових дій, пояснив військовий.

Ідеться про 138 окрему мотострілецьку бригаду, 1009 мотострілецький полк 6 армії та 128 окрему мотострілецьку бригаду 44 армійського корпусу. До цього ж штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії Збройних сил РФ було виведено на відновлення - його позиції зайняли окупанти зі 128 окремої мотострілецької бригади 44 корпусу та бойовики "Ахмата", сказав Волошин.

Війна в Україні: новини

У липні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзникам потрібно бути готовими до затяжної війни в Україні проти російських окупантів, як мінімум на десятиліття.

На думку ветерана війни проти росіян, військового експерта Євгена Дикого, країна-агресор не зможе вести інтенсивну війну 10 років, ворог постійно прагне до "заморожування" протистояння.

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