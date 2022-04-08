Кремлівські пропагандисти геть заплуталися у власній брехні.

Російські терористи прозвітували про ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську, у результаті якого загинуло понад 30 дорослих цивільних і четверо дітей.

Про це йдеться у даних "патріотичного" російського пабліка "Силовики".

Проте рашисти стверджують, що на вокзалі було нібито скупчення українських військових.

"10 хвилин тому приліт по вокзалу Краматорська. Працюють по скупченню "бойовиків" ЗСУ", - писали росіяни о 11:00, 11:01, 11:08.

Невдовзі інформацію у пабліках видалили.

Також користувачі соцмереж звернули увагу, що напередодні у закритих сепаратистських російських чатах громадянам радили не користуватися вокзалом, а евакуюватися власним транспортом.

На хвості уламків ракети, яка влучила у натовп українців, був напис російською "За детей" (імовірно, використано пропагандистське кліше "за детей Донбасса" - ред.).

Перед тим у пабліку Типичный Донбасс очевидці виклали відео імовірного пуску ракети, яка згодом влучила у людей на залізничному вокзалі.

Офіційно Міноборони РФ свою причетність до трагедії заперечує та звинувачує у скоєному ЗСУ. У Путіна стверджують, що "Точка-У" є, мовляв, тільки на озброєнні України.

Хоча вона також є й на озброєнні російської армії, яку перекинули перед вторгненням у Білорусь.

Заяву МО РФ почали активно постити російські пропагандисти.

Кремлівське агентство РИА Новости опублікувало новину про вибух у Краматорську з заголовком: "Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску".

Пост РИА у Twitterчерез TweetDeckвийшов о 10:25, тоді як перші повідомлення про вибух з’явилися о 10:30. Це означає, що вони завчасно підготували текст для повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

В результаті удару загинули 35 дорослих і четверо дітей. Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

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