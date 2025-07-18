Росіяни іноді симулюють просування.на фронті.

Росіяни на фронті постійно намагаються прорвати українську оборону та шукають слабкі місця, однак їм доводиться платити за це ще більшу ціну, ніж раніше. Як розповідають The Economist українські бійці, поширення дронів та їхній розвиток дають змогу знищувати російських солдатів зі ще більшою ефективністю.

Як розповів виданню полковник Єгор Дерев'янко, командир 93-ї бригади, поки що він не бачить жодних приготувань до Костянтинівки і Покровська. Ба більше, за його словами, росіяни іноді симулюють просування.

"Тиждень тому на сусідніх Ступочках вп'яте було спущено російський прапор за допомогою дрона. Російські солдати неправдиво заявили, що вони захопили село. За його словами, такі звіти надходять по ланцюжку командування, і офіцери "отримують медалі", - йдеться в статті.

Відео дня

За словами полковника Дерев'янка, щодня росіяни шукають слабкі місця в українській обороні. Невеликі групи погано озброєних і непідготовлених солдатів вирушають на самогубчі місії. При цьому якщо вони просуваються вперед і залишаються в живих, за ними слідують інші:

"Росіяни поступово просуваються вперед, але ціна в людських життях надзвичайно висока і продовжує зростати. Якщо рік тому технології дозволяли "вбити 50 росіян", каже Дерев'янко, "то тепер це в п'ять разів більше".

Водночас російські дрони також патрулюють околиці, і, як каже Дерев'янко, жодне місце в Костянтинівці не є безпечним: ворожі БПЛА можуть бачити майже все. При цьому деякі райони більш небезпечні, ніж інші. Так, залізничний вокзал закритий для доступу: він перебуває в зоні досяжності російських оптоволоконних дронів. На дорогах, що ведуть у місто, водіїв захищають тунелі з сіток. Військові автомобілі оснащені противодроновими сітками або металевими огорожами.

При цьому, як зазначає Дерев'янко, якщо вісімнадцять місяців тому дрони могли вражати ціль у радіусі 5 км від лінії фронту, то зараз цей радіус збільшився до 15 км.

"Ми контролюємо землю" навколо Костянтинівки, каже Дерев'янко, "але росіяни контролюють 90% неба", - каже він.

Але дронів, попереджає він, недостатньо. Він радий, що Дональд Трамп відновить постачання Україні 155-мм снарядів. Якщо вони отримають цю зброю, каже він, "ми зможемо перешкодити їм захопити ці міста".

Війна в Україні - новини

Як писав Reuters, Україна запускає схему, згідно з якою іноземні компанії можуть надіслати свої розробки в Україну, провести онлайн-тренінги з їхнього застосування і потім чекати на звіти про застосування цієї зброї безпосередньо на полі бою.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і США працюють над "мегаугодою", відповідно до якої Сполучені Штати купуватимуть випробувані на полі бою українські безпілотники в обмін на згоду Києва придбати певну партію зброї в Америки.

Вас також можуть зацікавити новини: