Така схема дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій, каже Артем Мороз з Brave1.

Україна дозволить іноземним виробникам озброєнь випробовувати свою новітню зброю одразу на полі бою у війні, яку продовжує вести Росія. Про це, як пише Reuters, повідомила фінансована державою українська платформа Brave1.

Так, запускається схема "Випробування в Україні", відповідно до якої компанії можуть надіслати свої розробки в Україну, провести онлайн-тренінги з їх застосування і потім чекати на звіти про застосування цієї зброї безпосередньо на полі бою.

"Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій", – пояснив в інтервʼю агентству керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз.

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За його словами, ця схема викликає великий інтерес. Проте він не називав компаній, які зголосилися взяти участь у проєкті та відмовився розкривати деталі про функціонування схеми.

При цьому Мороз додав, що платформа Brave1 склала список військових технологій, які хотіла б випробувати. Одним з пріоритетів є протиповітряна оборона

"У нас є перелік пріоритетів. Один з них - протиповітряна оборона: нові засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі безпілотників, системи з штучним інтелектом, всі рішення проти ковзаючих бомб", – пояснив він.

Reuters також зазначило, що серед пріоритетів України є системи електронного профілювання на землі, передові системи управління вогнем або ШІ-наведення для підвищення точності гаубиць.

Нове озброєння у війні РФ проти України

Війна в Україні стала поштовхом для розробки нових засобів. Зокрема, зʼявилися безекіпажні катери. Ці морські дрони принесли доволі вагомі результати, адже за їх допомогою було уражено чимало російських кораблів та Кримський міст. Ба більше, морські дрони "засвітилися" і в операціях, де було уражено російську авіацію.

Активно виготовляються й інші дрони – як ударні, так і розвідувальні. Також в Україні розробляють балістичну ракету, дрони-перехоплювачі та інші засоби.

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