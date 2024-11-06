Дрони ГУР вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі, - джерела (відео)

Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в м. Каспійськ.

В результаті інноваційної спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до обʼєкту ураження складає близько 1500 кілометрів.

Як повідомили УНІАН джерела в розвідці, атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада. Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в м. Каспійськ, що в республіці Дагестан (РФ). Зокрема, імовірно це ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан". Також імовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проекту 21631.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. Атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

Також, за словами співрозмовника, внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в м. Махачкала.

Атака дронів на Дагестан - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що безпілотники атакували Дагестан у районі Каспію, ціллю попередньо був головний пункт базування Каспійської флотилії Військово-морського флоту Росії, де, згідно з відкритими даними, базуються окремі частини берегових військ, зокрема й морська піхота.

Однак пожежі в районі пункту базування не зафіксовано, згідно з даними моніторингу пожеж NASA. У мережі поширили світлини та відео прольоту БпЛА і подальшого його збиття. Місцеві пабліки також повідомляли про припинення роботи аеропорту Махачкали і затримки рейсів до Пермі та Москви.

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