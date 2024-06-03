Сума в десятки разів менша, ніж вартість знищеної ворожої техніки за місяць, зазначає командир Юрій Федоренко.

Військовий озвучив цифри витрат на утримання одного батальону ударних БПЛА. Так, за словами командира батальйону УБпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрія Федоренка, їхня потреба щомісяця складає близько 70 млн грн. Про це він сказав в інтерв’ю Армія TV.

"Ми рахували, якщо без озброєння - батальйон закомплектований всією військовою технікою, броньованою технікою і всім необхідним, скільки ми вартуємо. Йдеться про паливо, харчі, форму, засоби БПЛА, які видаються державою і які заходять за рахунок волонтерів - скільки все це вартує. Десь орієнтовно 3,5 млн доларів - це ми вартуємо для держави і волонтерів зараз на поточний момент. Плюс до цих 3,5 млн доларів ми ще витрачаємо 18 млн грн щомісяця на додаткові комплектуючі - батарейки, відеопередавачі, нічні камери, антени і т.д.", - сказав Федоренко.

Він зауважив, що сума здається чималою, але вона в десятки разів менша, ніж вартість знищеної батальйоном ворожої техніки за місяць.

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"Ми порахували в квітні, що десь в районі 50 млн доларів ми намолотили техніки, яка безповоротня. Тобто якщо економічно порахувати скільки ми забираємо у ворога, то це в десятки разів більше. А якщо порахувати з точки зору військової доцільності, що ми виконуємо бойову задачу і наші хлопці залишаються живі - штурмовики-піхотинці - то це взагалі копійки, які витрачаються на Сили оборони на відповідні підрозділи", - зазначає Федоренко.

Він нагадав, що "Ахіллес" став батальйоном лише 3 місяці назад і зараз триває його комплектування.

"Це дуже потужна вогнева міць, яка може закривати широку лінію фронту. Зараз зроблено акцент на призов цивільних, проходження загальновійськвої підготовки, спеціалізованої, потім в рамках підрозділу. В своєму комплектуванні ми перетнули вже "екватор", тобто люди вже є на факту, але певна кількість груп, які виконують бойові завдання, набудуть спроможності десь за місяць. Бо ті, люди, які зараз зайшли, їм треба попрацювати на бойове злагодження. Дуже багато заявок (отримуємо), ми можемо відповідати декому до 3-х тижнів", - розповів Федоренко.

Батальон "Ахіллес" - що відомо

На цей час "Ахіллес" захищає Харківщину. За словами Юрія Федоренка, Сили оборони на Харківському напрямку перебирають тактичну ініціативу на свій бік. Він зазначив, що РФ має велику кількість поранених на напрямку, що впливає на моральний стан не лише особового складу, а й потенційних військових армії РФ. Так, лікарні, які знаходяться на території РФ, зокрема в Бєлгороді – заповнені майже вщент.

Крім того, військовий також розповів про кількість особового складу ворога на цьому напрямку - наразі угруповування РФ складає близько 70 тисяч.

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