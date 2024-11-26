Звільнення Куп'янська - рідкісна хороша новина для української армії. Водночас, вказує аналітик, росіяни під Куп'янськом, найімовірніше, не мають наміру відступати.

Українські сили зазнають нещадного тиску у двох критичних секторах на фронті - на Курщині та на Донеччині. Однак, як пише аналітик Forbes Девід Акс, є одна ділянка фронту, де українці можуть мати імпульс - у районі Куп'янська Харківської області на північному сході України. Сьогодні оперативно-стратегічна група "Хортиця", яка контролює близько 10 українських бригад на цій ділянці, заявила, що її війська відкинули росіян.

Як зазначає Акс, російські штурмові групи, вочевидь, із 25-ї мотострілецької бригади, увійшли в місто два тижні тому. Російські війська також спробували обійти захисників Куп'янська, переправившись через річку Оскіл на човнах. Українці відбили цей маневр.

Наступ завжди вимагає більше ресурсів, ніж оборона, і всі переваги в людях і техніці, які були у росіян у цьому районі, були недостатніми, щоб закріпити їхні успіхи в Куп'янську, зазначає Акс.

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"Крім того, до складу ОСГ "Хортиця" входить досвідчена 14-та механізована бригада, яку не розгромили російські атаки або не розділили й не розсіяли українські командири, що відчайдушно намагалися укріпити Курську та Донецьку області", - пише він.

Як зазначає аналітик, звільнення Куп'янська - рідкісна хороша новина для української армії напередодні інавгурації Дональда Трампа. Водночас, вказує він, росіяни під Куп'янськом, найімовірніше, не мають наміру відступати.

"Якщо вони не зможуть повністю захопити місто, вони можуть зміцнити свої позиції вздовж річки Оскіл, яка протікає через Куп'янськ і значною мірою визначає лінію фронту в цьому районі", - пише Акс.

Ситуація біля Куп'янська - останні новини

Як повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, українські захисники змогли відкинути російських окупантів від Куп'янська і контролюють ситуацію на підступах до міста.

Волошин також розповів, що техніка та особовий склад, які окупанти намагаються переправити на інший берег річки Оскіл, одразу знищується вогневими засобами, зокрема дронами.

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