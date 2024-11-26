Ситуація на підступах до міста контролюється українськими захисниками.

Українські захисники змогли відкинути російських окупантів від міста Куп’янськ Харківської області. Сили оборони контролюють ситуацію на підступах до міста.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону. За його словами, ворог намагається просуватися невеликими штурмовими групами без залучення великої кількості бронетехніки, а потім закріплятися та накопичувати сили.

"На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська) відкинутий", – сказав він.

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Волошин також розповів, що техніка та особовий склад, які окупанти намагаються переправити на інший берег річки Оскіл, одразу знищується вогневими засобами, в тому числі дронами.

"Там все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи й переправляються в кількості 8 чи 10 осіб, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб. Тобто ворог знищується і там", – констатував речник ОСУВ "Хортиця".

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Росіяни стали значно рідше застосовувати авіацію та бити КАБами. За словами командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади, Юрія Федоренка, ситуація змінилася після того, як Захід дозволив Україні завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ. Крім того, Сили оборони змогли взяти під вогневий контроль склади ворога з боєприпасами ближнього базування.

Тим часом в Росії підтвердили приліт ATACMS по С-400 і військовому аеродрому. У Міноборони країни-агресорки додали, що обстановка перебуває під контролем, а "дії у відповідь готуються".

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