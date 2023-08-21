Командування окупантів почало відкрито застосовувати жорсткі репресивні заходи, зазначили в українському Міноборони.

На тимчасово окупованій території України у підрозділах російських загарбників посилюються депресивні настрої через надмірне фізичне виснаження окупантів та важкі втрати.

Зросла кількість випадків зловживань алкогольними напоями, наркотичними речовинами та дезертирства, повідомила заступник очільника Міноборони України Ганна Маляр в Telegram. За її словами, через це вороже командування почало відкрито застосовувати жорсткі репресивні заходи.

"Зокрема, у н. п. Горностаївка (Херсонська область) та ряді інших населених пунктів представники військової комендатури окупантів здійснювали посилене патрулювання та обхід приватних помешкань з метою пошуку дезертирів", - повідомила чиновниця.

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Маляр додала, що у багатьох випадках для затримання втікачів супротивники використовували вогнепальну зброю, зокрема, у громадських місцях.

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Російські загарбники тривалий час марно намагаються рухатися вперед на сході України. Крім того, українські воїни ведуть контрнаступ на кількох напрямках і відтісняють окупантів.

РФ зазнає величезних втрат на українській землі. Загальні втрати ворога на 21 серпня 2023 року становлять приблизно 257 930 осіб. Крім того, ліквідовані 8 449 ворожих бойових броньованих машин та 4 358 танків.

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