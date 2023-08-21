ЗСУ продовжують наступ на півдні, але і ворог теж проявляє активність.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано понад 25 бойових зіткнень. Ворог здійснив кілька спроб наступу на низці ділянок, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Так, на Куп’янському напрямку противник безуспішно атакував поблизу села Синьківка Харківської області. А на Бахмутському напрямку ворог намагався просунутися поблизу Курдюмівки Донецької області. Зазначається, що атаки успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступальні дії загарбників в районі Мар’їнки.

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Водночас, Сили оборони України ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зазначається, що там, українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах і ведуть контрбатарейну боротьбу.

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Як писав УНІАН, авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Як зазначає американський Інститут вивчення війни, удари ЗСУ по тилах противника підривають бойовий дух російських військ. Це загрожує стабільності оборони ворога на кількох критичних ділянках фронту. Зазначається, що ці проблеми можуть швидко загостритися і поширитися серед окупаційної армії, якщо один із підрозділів буде знищено.

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