Йдеться про про райони північніше Копані та північніше Новопрокопівки та східніше Андріївки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. "Мають частковий успіх північніше Копанів та північніше Новопрокопівки. В ході ведення наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку мали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області", - сказано в повідомленні. Зазначається, що наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В Генштабі повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

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Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.

В Генштабі повідомляють, що на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, а на Лиманському напрямку - відбито 5 атак східніше Макіївки Луганської області. Зазначається, що противник безуспішно намагався відновити втрачене положення південніше Андріївки Донецької області.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога біля Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорізької області.

Крім того, за даними Генштабу протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні: новини

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що Сили оборони на Бахмутському напрямку, продовжують вибивати росіян з раніше займаних позицій, відбивають атаки і їхні намагання відновити свої раніше втрачені положення.

Він зазначив, що й далі ворог концентрує увагу та активізує свої дії на Лимано-Куп’янському напрямку, відновлює там бойові дії.

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