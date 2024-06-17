Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.

Від початку доби на передовій відбулося вже 89 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Зокрема, на Харківському напрямку тривають три боєзіткнення в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 19:00.

"Наразі на Харківському напрямку триває три боєзіткнення у районі Вовчанська. Загалом сьогодні тут та біля Липців зафіксовано дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, окупанти сьогодні втратили 111 осіб живої сили. Також наші військові знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника", – йдеться у повідомленні.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Від початку доби там зафіксували вже 37 бойових зіткнень.

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"Сили оборони України успішно відбили 22 штурмових дії російських загарбників. Ще 15 боїв тривають. Ситуація контрольована. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі, – на цей час відомо про 290 мертвих та поранених окупантів. Підрахунок триває", – наголосили в Генштабі.

Крім того, п’ять разів цієї доби російські загарбники намагалися атакувати позиції українських військ на Времівському напрямку. Тривають бойові дії поблизу Старомайорського, Водяного та Урожайного.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські окупанти "зав’язли" на Харківщині і зазнають "шалених втрат".

За його словами, ворог на півночі Харківщини проводить безуспішні дії, намагається просунутися вперед, створити собі якийсь "пояс безпеки" і "буферну зону". Утім, Сили оборони України їх там зупинили, ситуацію взято під контроль; проводяться контратакувальні та наступальні операції.

Волошин також повідомив, що в східній операційній зоні 16 червня втрати окупантів склали понад 960 осіб. Також знищено два танки і 17 бронемашин, 10 гармат і мінометів, а також понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Крім того, українські воїни знищили 42 укриття та 8 складів з боєприпасами разом з окупантами.

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