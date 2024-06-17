Ситуацію взято під контроль Силами оборони України.

Російські окупанти "зав’язли" на Харківщині і зазнають "шалених втрат". Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що російські окупанти на півночі Харківщини проводять безуспішні дії, намагаються просунутися вперед, створити собі якийсь "пояс безпеки" і "буферну зону".

"Однак, Сили оборони їх там зупинили, ситуацію взято під контроль. І проводяться контратакуючі і наступальні операції з нашими Силами оборони проти російського агресора", - зазначив він.

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Так, за словами речника, ворог там "завис, зав’яз" і зазнає "шалених втрат". "Звісно, він проводить активні бойові зіткнення. І вже на ранок сьогодні були, і наразі вже є, на цей час, п’ять боєзіткнень з ворогом. Це якраз Вовчанськ та Липці. Точаться бої. Наші Сили оборони завдають їм відчутних втрат", - сказав Волошин і додав, що ситуація - динамічна.

Ситуація на фронті: Харківщиина

Раніше заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич зауважив, що на Харківському напрямку дуже багато особового складу російської армії.

Окупанти маскуються, риють нори, але найбільша проблема - їхні засоби радіоелектронної боротьби. За словами Маляревича, росіяни не зводять інженерні фортифікації, а просто риють нори в землі у посадках. ЗСУ дуже заважають засоби РЕБ, які противник активно використовує проти наших дронів.

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