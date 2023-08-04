ЗСУ продовжували наступ в районі Кремінної і просунулися вперед.

Російські окупанти продовжили наступальні операції і просунулися на рубежі Куп'янськ-Сватове. На кадрах геолокації видно, що російські війська просунулися до шосе N26 Куп'янськ-Сватове в південній частині Новоселовського.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). У звіті зазначено, що російські воєнкори повідомили про просування росіян на північ від Новоселовського, проте, як зазначають аналітики Інституту, точна лінія зіткнення в самому населеному пункті неясна.

Також у звіті наводяться дані про те, що російські воєнкори стверджували, ніби окупанти утримують п'ятикілометровий плацдарм на західному березі річки Жеребець в районі Кармазинівки, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження великої російської присутності на західному березі річки.

Відео дня

Крім того, у звіті ISW йдеться, що ЗСУ продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове, але вперед не просувалися.

Також російські війська продовжували наступальні операції в районі Кремінної. ЗСУ також продовжували наступ в районі Кремінної і просунулися вперед. На кадрах з геолокацією видно, що українські сили просувалися на захід від Діброви за 5 км на північний захід від Кремінної.

Ситуація в Луганській області

На фронті в Луганській області йдуть важкі бої. Там окупанти зосередили величезні сили. Російські сили майже безперервно проводять проводять там наземні атаки.

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