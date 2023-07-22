Російські окупанти заявили, що досягли серйозних успіхів під Куп'янськом, але насправді це не відповідає дійсності.

Російські окупанти продовжували наступальні операції в районі Куп'янська.

Про це йдеться у свіжому звіті інституту з вивчення війни (ISW). У звіті наводяться дані російських окупантів про те, що вони захопили п'ять українських опорних пунктів та ще чотири спостережних пункти в ході боїв в районі залізничної станції Сеньківка і Масютівка, а також просунулися в районі Куп'янська. Однак, як підкреслили в ISW, підтвердження жодному з цих тверджень немає.

Крім того, в районі Кремінної окупанти здійснили незначний наступ, але безуспішно.

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Також аналітики зазначили, що ЗСУ продовжували наземні атаки на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна, проте вперед не просунулися.

Ситуація на лінії Сватове-Куп'янськ-Кремінна

У цьому районі йдуть запеклі бої. У ISW повідомляли, що 19 липня наступів на лінії Куп'янськ-Сватове окупанти не проводили. Однак, вже 20 липня росіяни продовжували обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і просунулися вперед.

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