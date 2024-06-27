Великі масштаби використання безпілотників в Україні спричинили посилення битв за небо.

Тисячі літальних апаратів без екіпажу піднімаються в небо над Україною, виконуючи широкий спектр завдань, таких як керування артилерійським вогнем, спостереження, та діють як боєприпаси, що перебувають у повітрі. Про це йдеться у матеріалі Business Insider.

Зазначається, що це набір завдань, настільки невід’ємних від бойових дій, що раніше цього місяця українські військові запустили перший у світі окремий підрозділ, присвячений виключно війні безпілотників.

"До повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ бачив лише кілька інцидентів, пов’язаних із безпілотниками. Але зараз Росія та Україна "залучені в "гонку озброєнь безпілотників", інвестуючи величезні суми грошей, часу та досвіду в розробку та протидію системам одна одної", — сказав Джеймс Паттон Роджерс, експерт з безпілотників і директор Cornell Brooks Tech. Відео дня

Сьогодні безпілотники, які колись використовували свої вибухові навантаження на багатомільйонну броньовану техніку, замість цього націлюються на інші безпілотники через загрозу, яку вони представляють, розповів виданню Майк Моннік, генеральний директор платформи розвідки безпілотників DroneSec.

Автори статті переглянули понад 40 відео сутичок між дронами над Україною, зібраних і анотованих DroneSec, щоб визначити деякі різні - і такі, що часто повторюються - тактики, які швидко розвивалися за цей короткий період.

"Між обома ворогуючими сторонами все ще існує внутрішній зв’язок у реальному світі - можливо, більший, ніж між авіацією Першої світової війни — оскільки пілоти намагаються перехитрити один одного. Останнє, що багато пілотів безпілотників побачать у видошукачі своїх приречених безпілотників, це ворожий дрон — знаючи, що десь, на іншому кінці, ворожий пілот спостерігає за всім цим у їхній власній гарнітурі. Така хвороблива інтимність сучасної війни", - сказав Роджерс.

Дрони у війні в Україні - останні новини

"Цивільні" кораблі незабаром зможуть перевозити зграї БПЛА. Про це пише The Telegraph.

За даними видання, німецький оборонний концерн Rheinmetall пропонує нову форму зброї: стандартний транспортний контейнер, який може вміщувати 126 ударних безпілотників, і якщо одна компанія публічно обговорює цю ідею "інші також розглядають її, і наслідки для морської війни можуть бути значними".

В ніч на 27 червня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Повітряна тривога була оголошена по всій країні і тривала до 05:15.

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