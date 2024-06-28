Настає нова ера війни.

"Цивільні" кораблі незабаром зможуть перевозити зграї безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Зазначається, що німецький оборонний концерн Rheinmetall пропонує нову форму зброї: стандартний транспортний контейнер, який може вміщувати 126 ударних безпілотників, і якщо одна компанія публічно обговорює цю ідею "інші також розглядають її, і наслідки для морської війни можуть бути значними".

"Хоча безпілотники – це зовсім не новинка, тепер вони однозначно є напрямком подорожей для військових у всьому світі. Усі інвестують у системи без екіпажу в повітрі, на поверхні та під поверхнею для виконання завдань, починаючи від матеріально-технічного постачання до спостереження, від створення перешкод до удару. Це не обов’язково тому, що вони кращі за альтернативи, а тому, що вони дешевші. Оскільки оборонні бюджети більшості країн НАТО перебувають під тиском, це важливо", - пише видання. Відео дня

За словами автора статті, необхідність захищатися від атак "зграї" БПЛА також застаріла. А ось наявність контейнерного способу розгортання є новим методом.

"Захист від цього може спричинити проблеми, найбільш очевидною з яких є те, що 126 часто перевищує число, з яким ви можете впоратися. Сучасним радарам не складе труднощів відстежити їх усі, але в багатьох системах захисту швидко закінчаться ракети та кулі", - йдеться у статті.

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"Цивільні" кораблі незабаром зможуть перевозити зграї БПЛА. Про це пише The Telegraph.

За даними видання, німецький оборонний концерн Rheinmetall пропонує нову форму зброї: стандартний транспортний контейнер, який може вміщувати 126 ударних безпілотників, і якщо одна компанія публічно обговорює цю ідею "інші також розглядають її, і наслідки для морської війни можуть бути значними".

В ніч на 27 червня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Повітряна тривога була оголошена по всій країні і тривала до 05:15.

Також УНІАН повідомляв, що оператори БПЛА розповіли про роботу на фронті. Під час штурмів оператори працюють у будь-яких погодних умовах, коригуючи роботу піхоти.

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