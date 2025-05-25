У столиці та низці регіонів чути вибухи.

Російські окупаційні війська атакують Україну ударними дронами. У багатьох областях та у Києві лунають вибухи, працює ППО.

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Оновлено 02:10: У Голосіївському районі Києва внаслідок ворожої атаки сталося пошкодження житлової 5-типоверхівки, 4 особи звернулися по допомогу. Водночас у Дніпровському районі столиці внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксоване займання в секторі приватної забудови. Інформація про постраждалих уточнюється. У столиці продовжує працювати ППО, заявив Тимур Ткаченко.

Відео дня

Мер Києва Кличко інформує, що в Голосіївському районі постраждав студентський гуртожиток.

"Медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим у студентському гуртожитку в Голосіївському районі. В приміщення потрапив уламок БпЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі", – написав він.

Тим часом у Харкові прильоти зафіксовано в трьох районах – Основʼянському, Новобаварському та Шевченківському.

Оновлено 01:55: Вибухи пролунали і в Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є інформація про пожежу на місці одного з прильотів.

У мережі також публікують відео з наслідками російських ударів у різних містах:

Оновлено 01:17: У Києві на місці падіння уламків на багатоповерхівку зафіксовано часткове руйнування будівлі. Виникла пожежа. На місці працюють рятувальники.

Крім того, вибухи були в Миколаєві. Про виклики "швидкої" повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Працюють відповідні служби. "Николаевский Ванек" інформував про приліт в житловий будинок, на верхніх поверхах виникла пожежа.

Раніше стало відомо, що в столиці, в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на житлову пʼятиповерхівку. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Інформація про постраждалих уточнюється.

Повітряні сили інформують про фіксацію ворожих дронів у низці регіонів.

Атаки РФ по Україні: вночі є загроза масованого обстрілу

Російські окупаційні війська щоденно тероризують Україну дронами. Минулої ночі під ударом був і Київ.

Цієї ж ночі росіяни вивели в море носії ракет "Калібр". Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що, враховуючи активність авіації РФ, варто бути обачними. За його словами, "Калібри" росіяни часто застосовують під час повітряних атак із застосуванням авіації, а не як самостійний засіб.

Тим часом моніторингові ресурси інформували про зліт кількох одиниць Ту-95МС та Ту-160.

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