Крім того, росіяни атакують Україну дронами.

Російські окупанти вивели в Чорне море носії ракет "Калібр". Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Крім того, у небі перебуває стратегічна авіація противника.

"Враховуючи активність авіації, слід дивитися в море. Доволі розповсюджена для них практика – застосовувати їх (авіацію та носії "Калібрів, – ред.) в один і той самий період. Як правило, "Калібри" вони застосовують під час повітряних атак із застосуванням авіації, не як самостійний засіб. Якщо буде повітряна атка, теоретично вони можуть застосувати і "Калібри"", – сказав Плетенчук в етері телемарафону.

Щодо присутності в небі ворожої авіації, то "Николаевский Ванек" інформує про зліт біля 7 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Ймовірно, виліт бойовий.

Відео дня

"У районі Енгельса вони будуть швидше за все о 00:50 – 01:30 +/-. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 01:30 – 02:00 +/-. У районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 02:00 – 03:00 +/-. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 03:00 – 04:00 +/-", – йдеться в повідомленні.

До того ж, було зафіксовано виліт двох одиниць Ту-160 з аеродрому "Енгельс".

Повітряні сили ЗСУ поки офіційної інформації щодо ворожих літаків не надавали. Водночас варто зазначити, що в українському повітряному просторі перебуває чимало "Шахедів". Крім того, повідомлялося про пуски балістики.

Атаки РФ по Україні

Вночі 24 травня російські окупанти тероризували Україну дронами. Під масованою атакою із застосуванням дронів та балістики був Київ. У кількох районах столиці виникли пожежі, не минулося без постраждалих.

Крім того, росіяни знову вдарили по портах Одещини. Внаслідок атаки 24 травня, на щастя, постраждалих не було. Водночас стало відомо про смерть ще однієї людини внаслідок атаки 23 числа – кількість жертв зросла до трьох.

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