Голова МЗС закликав посилити санкції проти РФ та надавати більше допомоги Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перерахував міністрам закордонних справ країн-членів Європейського Союзу десять найважливіших кроків, аби вистояти воєнну зиму.

Про це йшлося у виступі Кулеби на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, повідомляється у стенограмі на сайті МЗС. Зокрема, першим кроком він назвав санкції.

"Санкції працюють. Я вдячний вам за всі попередні раунди. Жодні відступи на цьому шляху неприпустимі", – заявив Кулеба.

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На його переконання, санкції допомогли серйозно загальмувати російську військову машину. І це свідчить про те, що тиск потрібно посилити.

Кулеба також відзначив необхідність посилення енергетичних санкцій, розширення списку індивідуальних санкцій і повної заборони російської пропаганди.

"Нам потрібне повне енергетичне ембарго, щоб зупинити війну. Ситуація з обмеженням цін на нафту викликає занепокоєння та розчарування. Я поділяю точку зору Жозепа (Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС – ред.), який нещодавно наголосив, що Путін вважає демократію слабкою і чекає на холоди, відключення газу, високі ціни та низькі температури. Узгодження методології обмеження цін на нафту доведе, що він помиляється в своїх розрахунках", – зазначив Кулеба.

Другим кроком глава МЗС назвав оборонну підтримку і надання Україні зброї. У цьому зв'язку, системи протиповітряної оборони залишаються першочерговим пріоритетом.

"Я також вдячний ЄС за активізацію та прискорення міжнародної військової допомоги Україні. Я вітаю нещодавні рішення Ради щодо виділення шостого пакету обсягом у 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру та створення Місії з військової допомоги ЄС на підтримку України. Нам потрібно буде здійснити ще більше кроків у цій сфері", – додав Кулеба.

Третім кроком він назвав виділення макрофінансової допомоги.

"Я вдячний за рішення надати новий пакет у 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ми розраховуємо на вашу підтримку, щоб якнайшвидше вивільнити 3 мільярди євро з цього пакету, з огляду на жорсткі енергетичні та економічні виклики", – сказав Кулеба.

Четвертий крок – гуманітарна допомога і підтримка у відновленні української енергетичної системи перед зимою.

"Нам потрібні термінові поставки енергетичного обладнання, насамперед трансформаторів", – заявив Кулеба.

П'ятим кроком він назвав сільськогосподарський експорт.

"Я вдячний ЄС за підтримку "Шляхів солідарності". Чорноморська зернова ініціатива має продовжити роботу. Україна залишається цілковито їй відданою. Нам потрібно не лише забезпечити відданість Росії ініціативі, але й змусити Росію припинити тихий саботаж і затримки у перевірці суден", – відзначив Кулеба.

Як сказав очільник МЗС України, генеральний секретар ООН і президент Туреччини були достатньо жорсткими та принциповими, бо розмовляли з президентом РФ Володимиром Путіним "його мовою, мовою, яку він розуміє".

"Це приклад для наслідування і водночас застереження: не піддавайтеся на російський шантаж і вимоги послабити санкції. Це лише погіршить ситуацію. Натомість треба залишатися жорсткими, принциповими", – наголосив Кулеба.

Ще одним кроком Кулеба назвав потребу визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Я щиро закликаю всіх вас зробити цей своєчасний політичний крок на підтримку України та визнати Голодомор геноцидом українського народу. Геноцид і ніяк інакше. Не треба напівзаходів чи незрозумілих словесних формул. Зло треба називати чітко по імені. Особливо зараз, коли новий диктатор у Москві вчиняє черговий геноцид українського народу, вже другий за менш, ніж сто років. Визнання Голодомору також допоможе пояснити громадянам ЄС суть нинішньої російської війни, надати їй історичної перспективи", – зазначив Кулеба.

Сьомим кроком він назвав шлях України до членства в ЄС.

"Попри війну, ми просуваємося вперед за всіма сімома пунктами, окресленими Єврокомісією, і ми рухаємося хорошими темпами. Ми налаштовані завершити роботу до кінця року. Розраховуємо, що це питання буде в центрі уваги майбутнього саміту Україна–ЄС. Я вірю, що прогрес України дозволить нам швидко йти до початку переговорів про вступ України до Євросоюзу", – заявив Кулеба.

Восьмий крок – це ініціатива створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

"Останні два пункти (дев'ятий і десятий) не менш важливі. Мабуть, найважливіші. Я закликаю вас: давайте залишатися принциповими і не прагнути нормалізувати російську агресію у той чи інший спосіб. Будь ласка, займіть чітку позицію, що не буде нормалізації чи спроб повернути Росію за стіл, поки вона не виведе війська з України", – заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що йдеться зокрема про те, щоб не надавати майданчик Росії, включно з її міністром закордонних справ.

"Формально він наш колега, але насправді він є воєнним злочинцем і співучасником злочину агресії проти України. Це людина, яка вирішила порушити всі норми міжнародного права і рішуче, затято захищає ці порушення у всьому світі", – резюмував Кулеба.

Війна в Україні: чого чекати від зими

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що зима навряд чи зупинить українські сили на шляху звільнення окупованих територій. ЗСУ можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.

Водночас юрист і колишній військовий Френк Ледвідж, який служив на Балканах, в Іраку і Афганістані, висловив думку, що з наближенням зими постачання боєприпасів, а також підвезення зброї на передову стане повільнішим. Крім того, через відсутність листя на деревах військовим буде важче сховатися від безпілотників противника, хоча густі хмари й ускладнять повітряну розвідку.

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