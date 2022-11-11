Наступальний потенціал росіян вичерпався ще кілька місяців тому.

Зима навряд чи зупинить українські сили на шляху звільнення окупованих територій. ЗСУ навпаки можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вони не згодні з оцінками американських і європейських експертів, що зимовий період сповільнить контрнаступ України, тому це, мовляв, хороший час для відновлення переговорів.

Вирішальну роль у холодні місяці гратиме достатня кількість обладнання та боєприпасів. Підготовлена до зими українська армія може навпаки скористатися особливостями сезону і просуватиметься по завмерлому грунті швидше, ніж в період осінніх боліт. Тоді як російська армія до зимових боїв переважно не готова.

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"Якщо бойові дії і припиняться цієї зими, то це буде пов'язано з проблемами логістики і кульмінацією декількох (наступальних - ред.) кампаній з обох боків", - відзначили експерти.

Наступальний потенціал росіян вичерпався ще кілька місяців тому, пояснили аналітики.

Росіяни перейшли до оборони на більшості ділянок фронту

Таких висновків дійшли аналітики британської розвідки. На думку західних фахівців, частково мобілізовані не дозволяють агресору вести повноцінні наступальні операції.

Ситуацію для ворога погіршують й регулярні атаки ЗСУ на логістичні шляхи РФ з постачання зброї й техніки. На дефіцит боєприпасів скаржаться вже й самі окупанти.

Як повідомив аналітик Defense Express Іван Киричевський, після провалу на Харківщині й втрати залізничного вузла в Куп'янську Росії загрожує каскадний обвал фронту по всій лінії.

Уже надійшли повідомлення про зведення лінії оборони в Лисичанську, Херсонській області, на березі Чорного моря та спробі зупинити просування ЗСУ на ділянці Сватове-Троїцьке-Кремінна.

Разом з тим окупанти відновили атаки на більшості напрямків на сході країни.

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