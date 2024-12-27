Що правда, для цього дії росіян мають стати більш осмисленими.

Якщо російські зусилля в Курській області стануть більше осмисленими, вже до весни вони зможуть витіснити ЗСУ з російської території. Про це пише Bloomberg із посиланням на американських офіційних осіб.

Зазначається, що Збройні сили України вже стикаються з нестачею живої сили та невизначеністю щодо майбутніх поставок зброї від США та інших союзників. Тим часом у Курській області українським військам протистоять не лише росіяни, але також і солдати КНДР, яких в Росії сукупно приблизно 12 тисяч.

Представники США, які говорили на умовах анонімності, висловили думку, що "за умови більш цілеспрямованих зусиль Москви", яких вона може докласти у січні, українські війська "зможуть утримувати цю територію лише до весни, перш ніж вони будуть змушені відступити".

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Якщо російські війська розпочнуть ефективний контрнаступ на Курщині, вони, ймовірно, будуть націлені на ключові дороги та населені пункти, щоб змусити українців відступити, і можуть надіслати додаткові північнокорейські війська, сказав один із американських чиновників. Північна Корея може надати ще близько 8000 солдатів для підтримки зусиль Росії до весни, сказав чиновник, але попередив, що ця оцінка має "низьку достовірність".

Bloomberg нагадує, що раніше українські офіційні особи висловлювали сподівання використати Курську область як розмінну монету на мирних переговорах.

"Оскільки Росія зараз переважає на полі бою, у неї може бути стимул зупинити переговори, оскільки вона прагне відібрати в України якомога більше території до того, як переговори та можливе перемир’я заморозять лінію фронту", – додають автори публікації.

Втім один з американських посадовців, який говорив з журналістами, висловив іншу думку. Він припустив, що вторгнення ЗСУ в Курську область полягало не в тому, щоб утримати її до переговорів, а радше в тому, аби завдати росіянам шоку та знищити якомога більше російських сил. Таким чином, навіть в разі відступу ЗСУ на власну територію Курську операцію все ще можна було б розглядати як тактичний успіх.

За словами аналітика Джорджа Барроса з американського Інституту вивчення війни, і так "завжди було зрозуміло", що Росія може повернути Курську область. Але, на його думку, українське вторгнення в регіон показало, що міжнародний кордон Росії не повністю захищений.

"Наступаючи на Курськ, українці продемонстрували, що війна не безнадійно зайшла в глухий кут, а справді є досить динамічною", — сказав Баррос, додавши, що Київ показав союзникам, що його все ще варто підтримувати для подальшого розмивання військових та економічних ресурсів Росії.

Бої на Курщині: останні новини

Як писав УНІАН, в Курській області РФ Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти у місті Льгов. Ворог зазнав втрат серед офіцерського складу. Російська влада натомість заявила, що пункт управління морпіхів – то цивільна інфраструктура.

Також ми розповідали, що днями в полон до Сил оборони вперше потрапив солдат північно-корейської армії. Але через важкі поранення він майже одразу помер.

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