Перший полонений солдат КНДР помер через загострення ран, - Yonhap

Південна Корея стверджує, що отримала дані про смерть північнокорейця від розвідки "дружньої країни".

Перший полонений солдат КНДР помер від загострення ран. Це сталося у п'ятницю, 27 грудня, пише Yonhap з посилання на дані розвідки Південної Кореї.

Зазначається, що інформацію про смерть першого полоненого північнокорейця Південна Корея отримала з даних розвідки "дружньої країни". За попередніми даними, він помер у п’ятницю від загострення ран, пробувши у полоні день.

"Ми підтвердили через розвідувальну організацію дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, помер незадовго, коли його поранення загострилися", - заявили в Національній службі розвідки (NIS).

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Крім того, у ЗМІ заявляють, що північнокорейського солдата нібито "захопили" через три доби після того, як він отримав поранення. Україна офіційно не коментувала цю інформацію.

Перший солдат КНДР у полоні

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські військові взяли в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області.

Солдат дістав поранення перед тим, як потрапив у полон. У мережі показали його фото. Північнокореєць потрапив у полон внаслідок успішної операції ССО. Також українці захопили трофеї, включно з бронетранспортером із протикумулятивним захистом.

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