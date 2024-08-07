Кордон прикривали строковики і місцева "тероборона" зі стрілецькою зброєю.

У Курській області не виявилося артилерійських і танкових підрозділів, які могли б чинити значний опір українським силам. Про це пише російський опозиційний паблік "Можем объяснить" із посиланням на російського військового, знайомого із ситуацією.

"Усі пішли на фронт. Там на всю область залишилися тільки прикордонники, строковики і тероборона з автоматами і невеликою кількістю РПГ. Уже майже дві доби минуло, але по ЗСУ нормально працюють тільки авіатори та "Іскандери" з лінії фронту - їм вистачає дальності", - розповів співрозмовник "МО".

На думку російського військового, за такого стану речей росіянам не вдасться зупинити український наступ. Також абсолютно не зрозуміло, коли ж підійдуть "повнокровні мотострілецькі частини", артилерія і танки. Дронів під Курськом, за його словами, теж майже немає - всі оператори зайняті спробами окупувати Україну.

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Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, західні військові аналітики не розуміють сенсу проведеної Україною операції. У коментарі The New York Times вони зазначають, що це наймасштабніша транскордонна операція України за весь час війни. Уперше в ній задіяли регулярні частини ЗСУ, а не добровольців із РДК.

Тим часом у Мережі вже гуляють відео, на яких, як стверджується, зафіксовано полон кількох десятків російських солдатів під час боїв на території Курської області.

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