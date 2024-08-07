Знімки зроблені недалеко від КПП Суджа на кордоні Росії та України.

Понад 40 російських військових були взяті в полон чотирма бійцями СОУ в Курській області Російської Федерації. Про це повідомляють у військових пабліках.

Українські військові, зокрема канали Офіцер і Говорять Снайпер, публікують фото з російськими військовими, узятими в полон у Курській області. УНІАН не може підтвердити достовірність кадрів, офіційних заяв щодо цього випадку поки що не було.

Знімки зроблені недалеко від КПП Суджа на кордоні Росії та України. Там же розташована газовимірювальна станція "Суджа", яку, як повідомили сьогодні Z-канали, також захопили українські військові.

Блогер Сергій Стерненко в свою чергу стверджує, що загалом йдеться про 22-х прикордонників. Відео йому передали, як він стверджує, військовослужбовці ЗСУ.

"Велика група російських окупантів здається в полон на Курщині. Загалом 22 штуки. Дане відео надали невідомі воїни, які передають подяку всім, хто донатить на FPV", - написав він.

За його словами, вони кажуть, саме за допомогою дронів цих росіян примусили до здачі.

"Йдеться про десятки військовополонених, що ще раз вказує на масштабність бойових дій. За українців можна тільки порадіти - поповнення обмінного фонду завжди добре, - додав оглядач Ігаль Левін.

Бої в Курській області - деталі

Як повідомляють російські провоєнні блогери, підрозділи ЗСУ встановили контроль над населеними пунктами Обухівка, Покровське, Товстий Луг і Любимівка.

Російські Z-пабліки повідомили про "захоплення ЗСУ" газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області. Через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ в Курській області нібито зупинено. Про це військовий розповів на нараді з Путіним, у якій також беруть участь Олександр Бортніков, Сергій Шойгу та Андрій Бєлоусов. Сам Герасимов перебуває в одному зі штабів оперативного управління недалеко від місця бойових дій, сказав Путін.

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