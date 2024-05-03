Російські солдати під керівництвом Ульмана розстріляли мирних людей, серед яких вагітна багатодітна мати і 68-річний директор школи.

На війні в Україні ліквідовано капітана спецпризначенців окупантів Едуарда Ульмана, якого у 2007 році засудили за розстріл мирних громадян у Чечні, але він втік перед вироком.

Як повідомляє "Настоящее время", про це в росЗМІ з'явилися публікації з посиланням на екс-керівника громадської організації Спілка військовослужбовців "Захист" Сергія Семанчука та матір Ульмана Наталю Коробенкову.

Зазначається, що 2002 року російські солдати під керівництвом Ульмана розстріляли шістьох мирних жителів Чечні: вагітну багатодітну матір Зайнап Джаватханову, її племінника Магомеда Мусаєва, 68-річного директора сільської школи Саїд-Магомеда Аласханова, завуча Абдул-Вахаба Сатабаєва, лісника Шахбана Бахаєва і водія Хамзата Тубурова.

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Спочатку солдати помилково відкрили вогонь по машині, в якій були мирні люди. Однак, коли Ульман доповів про те, що трапилося, своєму командиру - майору Олексію Перелевському, той наказав розстріляти всіх, хто вижив.

За даними журналістів, Ульман двічі перепитував про наказ, востаннє він повернув навушники радіостанції так, щоб слова керівництва чули офіцери Володимир Воєводін і Олександр Калаганський.

Раніше видання "Холод" описало цей "подвиг" російських солдатів. Ульман сказав чеченцям, що вони вільні і можуть їхати додому. Але, щойно четверо чоловіків і жінка пішли до свого авто, подав знак підлеглим і ті почали стріляти в спину беззбройним людям. Четверо - вагітна жінка, завуч школи, водій і лісник - загинули одразу. Четвертий - 22-річний Мусаєв - отримав кулю в ногу і зумів добігти до річки, на березі якої помер від втрати крові. Рядовий-строковик Мелехін потім зробив кожній жертві контрольний постріл у голову. Трупи перетягли в уазик, безуспішно спробували підірвати його, а потім спалили.

"Розстріл цивільних осіб за нормами міжнародного права є воєнним злочином. Однак засудити Ульмана, Воєводіна і Калаганського, які виконували розстріл, вдалося тільки з третього разу. Присяжні двічі виправдовували підсудних, вважаючи, що вони не могли не послухатися наказу", - пише "Новое время".

Судовий процес описувала у своїх публікаціях російська журналістка Анна Політковська, яку застрелили в жовтні 2006 року. Правозахисниця приділяла велику увагу подіям у Чечні і, на думку аналітиків, це могло стати причиною її вбивства.

"У Ростові-на-Дону, у Північнокавказькому окружному військовому суді, очікували на фінал судового процесу в гучній "справі Ульмана" - про звірячу страту шести мирних громадян у Чечні, вчинену групою спецпризначенців ГРУ 11 січня 2002 року. Однак підсудним знову вдалося штучно затягнути її. Оголошення вердикту присяжних відкладено на невизначений термін", - писала Політковська.

За даними "Настоящего времени", 2007 року Північнокавказький суд виніс обвинувальний вирок усім чотирьом фігурантам. Перелевського засудили до 9 років колонії суворого режиму, Ульмана - до 14 років. При цьому Ульман і двоє спецпризначенців зникли перед вироком, їхнє місцеперебування всі ці роки було невідомим.

При цьому мали місце "конспірологічні теорії" про те, що Ульман воює на Донбасі. Наразі подробиці про обставини його загибелі невідомі.

Втрати РФ в Україні

У РФ почали визнавати втрати офіцерського складу внаслідок руйнівного удару ЗСУ по командному пункту окупантів у захопленому Бахмуті Донецької області. За даними офіцера ЗСУ,військового блогера Анатолія Штефана "Штірліца", у російських пабліках з'являються перші некрологи. Зокрема, підтверджено "успішну демобілізацію" окупантів із 331 парашутно-десантного полку міста Кострома. Серед ліквідованих: начальник розвідки полку старший лейтенант Сатарін Ілля "Барс" і прапорщик Сергій Лобанов.

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