Для прориву нашої оборони ворог задіяв на цьому напрямку до чотирьох бригад РФ.

Російській армії вдалося прорватися і закріпитися у населеному пункті Очеретине.

"Наразі ворогу вдалося прорватися і закріпитися в цьому населеному пункті. Одна частина його перебуває під контролем ворога. Ця частина населеного пункту під вогневим контролем Сил оборони", - зазначив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, Збройні сили і Сили оборони вживають всіх заходів, щоб вибити ворога із селища.

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"Там наразі тривають важкі бої. І ЗСУ контролюють цю ситуацію", - запевнив речник.

Він зазначив, що ворог також розвинув тактичний успіх в цьому районі. Для прориву нашої оборони РФ задіяла на цьому напрямку до чотирьох бригад.

Волошин наголосив, що з нашого боку також вживаються заходи, щоб стабілізувати обстановку на цьому напрямку і, зокрема, повернення контролю над Очеретиним та над іншими населеними пунктами. За його словами, з цією метою туди введені додаткові сили і засоби з резерву.

Бої за Очеретине

Як повідомляв УНІАН, на умовах анонімності офіцер Східного командування України повідомив CNN, що якщо російським військам вдасться захопити й утримати Очеретине, це може відкрити життєво важливі українські логістичні маршрути, що пов'язують три ключові військові вузли - Костянтинівку, Покровськ і Велику Новосілку.

Поки Україна чекає на новий схвалений пакет військової допомоги від США, російські війська продовжують просуватися на сході. І одним з основних об'єктів уваги для росіян наразі було саме селище Очеретине.

Зазначалося, що карта лінії фронту від DeepState показує, що центр Очеретине, включно із залізничною станцією, перебуває в руках Росії. При цьому Україна також втрачає позиції в сусідньому селі Новобахмутівка.

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