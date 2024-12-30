Хоча активність ворожих ДРГ зменшилась, проте вони не полишають спроб перетнути український кордон.

Російська армія намагається розширити зону впливу на Харківщині, спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп продовжуються, проте їхня активність зменшилась. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ворог намагається розширити свою зону впливу, зокрема у Харківській області, де є два напрямки, на яких ведуться активні бойові дії – це напрямки населених пунктів Липці та Вовчанськ. Але мушу зазначити, що не зникає загроза від російських диверсійних груп, хоч їхня активність менша, ніж це було раніше, але спроби заходу ворожих ДРГ залишаються", - розповів речник ДПСУ.

За його словами, щоб вчасно викривати спроби заходу ворожих диверсантів, українські захисники застосовують все наявне технічне забезпечення, зокрема, засоби фіксації місцевості, безпілотники для моніторингу прикордоння, лінії кордону.

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Також Демченко додав, що найбільшою загрозою з боку Росії залишаються обстріли, які ворог продовжує завдавати по Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Він зазначив, що найбільше окупанти атакують Сумщину, а найменше – Чернігівщину.

Ситуація з російськими ДРГ на Харківщині

У грудні командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко заявляв, що на Харківщині російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) перевдягаються в український однострій і намагаються просочуватися через бойові порядки Сил оборони.

За його словами, переважна кількість таких груп виявляється і знищується.

Раніше очільник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомляв, що у ніч на 25 листопада диверсійно-розвідувальна група РФ намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі Козачої Лопані. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області.

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