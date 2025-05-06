Російські військові досі не змогли розробити ефективну тактику, яка б компенсувала можливості України.

Як стверджують аналітики, загальна стратегічна картина у війні в Україні залишається сприятливою для Росії, хоча загалом перевага у військових операціях залишається за стороною, що обороняється. Як пише Rolling Stone, Україна рятується від катастрофи на полі бою за допомогою креативності, інновацій та мужності, однак її перспективи також невтішні.

"Києву насилу вдається зібрати необхідну кількість солдатів для ефективної оборони, не кажучи вже про наступальні операції, які вимагають набагато більше ресурсів і пов'язані з набагато більшими ризиками", - зазначає видання.

Водночас будь-які спроби Кремля домогтися істотних успіхів у літньому наступі, найімовірніше, будуть ускладнені надмірною залежністю від "м'ясних атак", поганим командуванням та управлінням, а також загальмованою логістикою, корупцією та закам'янілою бюрократією.

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"Російські військові досі не змогли розробити ефективну тактику або концепцію операцій, які б компенсували можливості України. Кидаючи в бій більшу кількість військ, ми навряд чи отримаємо значну віддачу", - каже Джордж Баррос, керівник групи по Росії в Інституті вивчення війни.

Як зазначає видання, Україна і Росія застосовують схожу оборонну тактику, покладаючись на шари мінних полів, перешкод і траншей, щоб тримати ворога на відстані, а безпілотники, які несуть на собі безліч датчиків або боєприпасів, використовуються для полювання на людей і транспортні засоби, що намагаються наблизитися до лінії фронту.

"Нинішній характер позиційної війни і високоефективне використання Україною безпілотників призвели до того, що Україна має сприятливі показники втрат", - каже Баррос.

Також здебільшого солдати, яких Росія посилає в бій, - це мінімально навчені, погано мотивовані призовники, пише видання:

"Більшу частину елітних російських військових знищили в перший рік війни; досвідчені та добре навчені ветерани, які залишилися в живих, здебільшого об'єдналися в привілейовані підрозділи, що дає їм змогу чекати за лінією фронту, керуючи призовниками, відправленими вперед як гарматне м'ясо, і готуватися в резерві до можливого прориву".

На думку американського військового офіцера, який має досвід у російсько-українській війні, особливі зміни в тактичному плані цього літа малоймовірні.

"Українські БПЛА стримуватимуть росіян. Вони продовжуватимуть наступати, але прориви малоймовірні", - сказав він виданню.

При цьому видання підкреслює, що "і Росія, і Україна зараз мають у своєму розпорядженні одні з найдосвідченіших військових підрозділів у світі з точки зору ведення конфлікту "рівний-рівному". Водночас НАТО ніколи не виглядало таким слабким, як зараз, і багато аналітиків вважають, що Росія перевірить єдність і рішучість альянсу протягом наступних двох років, якщо Трамп залишить Європу напризволяще.

Війна в Україні - новини з фронту

Як розповів начальник бойової підготовки 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади майор Сергій Чучула, російські окупанти все ще мають намір вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Водночас, за його словами, там дуже добре побудована ешелонована оборона в інженерному плані і противнику буде дуже складно її перетнути.

Також Forbes писав, що тактика мотоциклетних атак допомагає росіянам досягати невеликих просувань на фронті. Зокрема, вони змогли захопити плацдарм в українських оборонних спорудах навколо Покровська.

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